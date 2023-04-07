Українські захисники показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута (відео)

Українські прикордонники показали, як виглядає так звана "дорога життя" до Бахмута. Через багнюку там застрягають навіть бронеавтомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

На опублікованих кадрах помітно, що через весняну погоду дорога перетворилася у суцільну багнюку. Проїхати до міста-фортеці може лише спецтехніка.

На відео один з бійців зазначив, що у багнюці застрягла навіть броньована машина канадського виробника Roshel. Ймовірно, мова йде про бронемобіль Senator, який раніше отримала Україна.

Проте українські бійці не здаються, а на допомогу приходить важка броньована техніка.

Нагадаємо, британська розвідка зазначає, що, ймовірно, російські окупанти просунулися до центру Бахмута.

Водночас у Генштабі ЗСУ зазначають, що за минулу добу українські захисники відбили понад 40 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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