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Українські захисники показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута (відео)

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Бахмут, П'ятниця 07 квітня 2023 13:33
Українські захисники показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута (відео) Фото: прикордонники показали "дорогу життя" до Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники показали, як виглядає так звана "дорога життя" до Бахмута. Через багнюку там застрягають навіть бронеавтомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

На опублікованих кадрах помітно, що через весняну погоду дорога перетворилася у суцільну багнюку. Проїхати до міста-фортеці може лише спецтехніка.

На відео один з бійців зазначив, що у багнюці застрягла навіть броньована машина канадського виробника Roshel. Ймовірно, мова йде про бронемобіль Senator, який раніше отримала Україна.

Проте українські бійці не здаються, а на допомогу приходить важка броньована техніка.

Нагадаємо, британська розвідка зазначає, що, ймовірно, російські окупанти просунулися до центру Бахмута.

Водночас у Генштабі ЗСУ зазначають, що за минулу добу українські захисники відбили понад 40 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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