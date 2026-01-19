Бив "Шахедами" по енергетиці України: російському офіцеру повідомили про підозру
Прокурори повідомили заступнику командира дивізіону ЗС РФ про підозру у віддані наказів на удари "Шахедами" по енергетичній інфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
"Прокурори встановили факти співучасті заступника командира дивізіону ЗС РФ у віддані наказів на нанесення ударів по об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури із використанням БПЛА "Герань-2", - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.
Деталі справи
За даними слідства, у 2023-2024 роках підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, у співучасті з вищим військовим командуванням ЗС РФ віддавав накази на застосування ударних дронів типу "Герань-2" за заздалегідь визначеними координатами.
Удари спрямовувалися по визначених об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури на території України.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення воєнного злочину у складі групи осіб. Досудове розслідування проводить ГСУ СБУ за оперативного супроводження ДКІБ СБУ.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про заочну підозру росіянину, який наказував бити ракетами "Кинджал" по українській енергетиці.
Окрім того, у листопаді Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п’ятьом російським військовим, які командували ракетною атакою на Львів у ніч із 3 на 4 вересня 2024 року.
Унаслідок удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру в зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - "Ансамбль історичного центру Львова".