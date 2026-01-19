ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Бив "Шахедами" по енергетиці України: російському офіцеру повідомили про підозру

Понеділок 19 січня 2026 14:33
UA EN RU
Бив "Шахедами" по енергетиці України: російському офіцеру повідомили про підозру Фото: офіцеру РФ, що бив "Шахедами" по Україні, повідомили про підозру (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Прокурори повідомили заступнику командира дивізіону ЗС РФ про підозру у віддані наказів на удари "Шахедами" по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

"Прокурори встановили факти співучасті заступника командира дивізіону ЗС РФ у віддані наказів на нанесення ударів по об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури із використанням БПЛА "Герань-2", - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Деталі справи

За даними слідства, у 2023-2024 роках підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, у співучасті з вищим військовим командуванням ЗС РФ віддавав накази на застосування ударних дронів типу "Герань-2" за заздалегідь визначеними координатами.

Удари спрямовувалися по визначених об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури на території України.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення воєнного злочину у складі групи осіб. Досудове розслідування проводить ГСУ СБУ за оперативного супроводження ДКІБ СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про заочну підозру росіянину, який наказував бити ракетами "Кинджал" по українській енергетиці.

Окрім того, у листопаді Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п’ятьом російським військовим, які командували ракетною атакою на Львів у ніч із 3 на 4 вересня 2024 року.

Унаслідок удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру в зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - "Ансамбль історичного центру Львова".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Дрони Крим
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу