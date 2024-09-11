Бив палкою співробітника ТЦК. В Одесі черговий конфлікт через мобілізацію

В Одесі чоловік чинив опір правоохоронцям та намагався вдарити палицею поліцейських і представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це РБК-Україна розповідає із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подія сталася вдень 11 вересня. Представники поліції та військовослужбовців ТЦК та СП патрулювали вулиці міста і під час перевірки військово-облікових документів 46-річний чоловік відмовився надати документи. Після цього він почав тікати.
Коли чоловік тікав, то він впав і пошкодив коліно. Після того, як його наздогнали, він продовжив чинити опір, намагаючись вдарити правоохоронців палицею. У конфлікт втрутилися перехожі, які почали заступатися за порушника.
На місце події прибули патрульні поліцейські, які застосували до чоловіка кайданки, і він був затриманий у адміністративному порядку. Наразі правоохоронці складають протоколи щодо чоловіка за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського) та ч. 1 ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
Керівництво поліції також призначило службове розслідування для оцінки дій правоохоронців.
Раніше РБК-Україна розповідало, що днями в Одесі біля будівлі збірного пункту жінка заблокувала ворота, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту. Вона симулювала фізичну недугу та не реагувала на зауваження військовослужбовців. На місце події викликали поліцію. Після цього жінка поводилася ще агресивніше і напала на транспортний засіб, що виїжджав з пункту.
Також ми писали, що в Одесі спалахнув скандал через силове затримання чоловіка представниками ТЦК та поліції. Інцидент стався 29 серпня у Переспиському районі. На відео, поширеному в місцевих Telegram-каналах, видно, як чоловіка затримують два особи — один у військовій формі, інший у поліцейській. За словами військкомату, конфлікт виник після того, як мобільна група ТЦК та поліція попросили групу цивільних надати військові документи. Однак, через агресивну поведінку чоловіків, які вживали алкоголь, правоохоронці змушені були застосувати силу.
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