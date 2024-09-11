Бив палкою співробітника ТЦК. В Одесі черговий конфлікт через мобілізацію

Подія сталася вдень 11 вересня. Представники поліції та військовослужбовців ТЦК та СП патрулювали вулиці міста і під час перевірки військово-облікових документів 46-річний чоловік відмовився надати документи. Після цього він почав тікати.

Коли чоловік тікав, то він впав і пошкодив коліно. Після того, як його наздогнали, він продовжив чинити опір, намагаючись вдарити правоохоронців палицею. У конфлікт втрутилися перехожі, які почали заступатися за порушника.

На місце події прибули патрульні поліцейські, які застосували до чоловіка кайданки, і він був затриманий у адміністративному порядку. Наразі правоохоронці складають протоколи щодо чоловіка за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського) та ч. 1 ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Керівництво поліції також призначило службове розслідування для оцінки дій правоохоронців.