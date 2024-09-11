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Бил палкой сотрудника ТЦК. В Одессе очередной конфликт из-за мобилизации

Фото: ТЦК и СП (Одесский ТЦК и СП – Facebook)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одессе мужчина сопротивлялся правоохранителям и пытался ударить палкой полицейских и представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Событие произошло днем 11 сентября. Представители полиции и военнослужащих ТЦК и СП патрулировали улицы города и во время проверки военно-учетных документов 46-летний мужчина отказался предоставить документы. После этого он начал убегать.

Когда мужчина бежал, он упал и повредил колено. После того как его догнали, он продолжил сопротивляться, пытаясь ударить правоохранителей палкой. В конфликт вмешались прохожие, которые стали заступаться за нарушителя.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, применившие к мужчине наручники, и он был задержан в административном порядке. Правоохранители составляют протоколы в отношении мужчины по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского) и ч. 1 ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Руководство полиции также назначило служебное расследование по оценке действий правоохранителей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что на днях в Одессе у здания сборного пункта женщина заблокировала ворота, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта. Она симулировала физический недуг и не реагировала на замечания военнослужащих. На место происшествия вызвали полицию. После этого женщина вела себя еще более агрессивно и напала на выезжающее из пункта транспортное средство.

Также мы писали, что в Одессе разразился скандал из-за силового задержания мужчины представителями ТЦК и полиции. Инцидент произошел 29 августа в Пересписском районе. На видео, распространенном в местных Telegram-каналах, видно, как мужчину задерживают два человека — один в военной форме, другой в полицейской. По словам военкомата, конфликт возник после того, как мобильная группа ТЦК и полиция попросили группу гражданских предоставить военные документы. Однако из-за агрессивного поведения мужчин, употреблявших алкоголь, правоохранители вынуждены были применить силу.

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ТЦК