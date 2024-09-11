Бил палкой сотрудника ТЦК. В Одессе очередной конфликт из-за мобилизации

Событие произошло днем 11 сентября. Представители полиции и военнослужащих ТЦК и СП патрулировали улицы города и во время проверки военно-учетных документов 46-летний мужчина отказался предоставить документы. После этого он начал убегать.

Когда мужчина бежал, он упал и повредил колено. После того как его догнали, он продолжил сопротивляться, пытаясь ударить правоохранителей палкой. В конфликт вмешались прохожие, которые стали заступаться за нарушителя.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, применившие к мужчине наручники, и он был задержан в административном порядке. Правоохранители составляют протоколы в отношении мужчины по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского) и ч. 1 ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Руководство полиции также назначило служебное расследование по оценке действий правоохранителей.