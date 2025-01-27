Битва за Велику Новосілку. Що відбувається в селищі та чому ЗСУ важливо його тримати

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Чим важлива Велика Новосілка і що там відбувається

Селище на лінії фронту ще з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Спроби противника захопити населений пункт влітку 2022 року зазнали невдачі, при цьому Україні вдалося відтіснити окупаційну армію під час контрнаступу у 2023 році. Однак вже наступного року просування агресора на цій осі все ж відбулися після того, як йому вдалося взяти під контроль міста Вугледар і Курахове.

Велика Новосілка була важливим оборонним вузлом для української армії. Однак ситуація навколо неї погіршилася восени 2024 року. Російські війська посилили тиск з намаганням перерізати логістику ЗСУ та оточити селище.

У неділю, 26 січня Міноборони РФ відзвітувало про захоплення Великої Новосілки. Мережею почалися шитися кадри того, як окупанти вішають свої триколори у різних куточках населеного пункту.

Український проект DeepState повідомив, що російські війська взяли під контроль село Времівка і практично повністю зайняли сусідню Велику Новосілку. Українське командування офіційно інформацію не підтверджувало. Своєю чергою в ОСУВ "Хортиця", в зоні відповідальності якого перебуває селище, заперечують його втрату.







Мапа: DeepState зображає селище як майже повністю окуповане (deepstatemap)

"Там йде бій, там ще є українські війська та позиції. Вони нищать росіян та російську техніку. Уточнювати, де вони там, я говорити не можу, бо це поставить під загрозу операцію...Згідно з моєю інформацією, наші війська в оточенні не перебувають. Цього вдалося уникнути", - сказав вчора речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Тим часом бійці 110-ї окремої механізованої бригади, які тримають оборону поблизу Великої Новосілки заявили, що відступили з районів, де існувала загроза оточення. За їх словами, увійшовши в населений пункт, "ворог потрапив у вогняний мішок".

"З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", - акцентували в бригаді.

Там також додають, що росіяни мають значну перевагу за кількістю піхоти, тоді як кількість артилерії та FPV-дронів - приблизно така сама. При цьому військовослужбовці наголошують, що продовжувати наступ із Великої Новосілки ворог не зможе, бо зіткнувся зі складною перепоною - річкою Мокрі Яли, яка розрізає селище.

Вже сьогодні в ОСУВ "Хортиця" заявили, що українські війська, аби уникнути оточення, відійшли від Великої Новосілки. Втім, вони утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці.

"Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому саме станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб вони не пішли далі", - сказав Трегубов.

Куди війська РФ можуть піти у разі повної окупації селища

В американському Інституту вивчення війни, спираючись на геолоковані кадри, стверджують, що військам РФ вдалося зайняти 89% відсотків Великої Новосілки. Аналітики оцінюють, що після повної окупації селища Росія має кілька варіантів для просування, з яких можна дізнатися її плани для подальшого наступу на весну-літо. За аналізом ISW, є кілька варіантів того, як можуть діяти росіяни після захоплення Великої Новосілки:

Варіант №1. Російське командування може лишити підрозділи на заході Донецької області та продовжити просування до адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей, який проходить на північ і захід від Великої Новосілки. Це означатиме, що РФ віддає пріоритет просуванню до адмінкордону якнайшвидше порівняно з іншими напрямками наступу в Донецькій області або інших прифронтових районах.

Варіант №2. Окупанти можуть вирішити залишити деякі підрозділи в районі Великої Новосілки, щоб продовжувати обмежені атаки та блокувати українські сили тут. Але передислокувати основну частину підрозділів на іншу лінію фронту.

Варіант №3. Російська армія може відновити проведення інтенсивних бойових дій у Запорізькій області у 2025 році.



Мапа: аналітики ISW пишуть про контроль окупантів над 89% території селища (understandingwar.org)

Як наголосив в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, наразі українські війська утримують північно-західну невеличку частину Великої Новосілки. Але питання не у відсотках, а з воєнної точки зору наскільки будуть проходити бойові дії надалі.

"Тому що на поточний час, з точки зору опорного пункту оборонного, вона фактично втратила своє значення. І питання йде, на мій погляд, за те, щоб формувати оборонні рубежі за межами Великої Новосілки і не допустити швидкого просування далі як це відбувалося, наприклад, після Авдіївки, Очеретиного й інших", - сказав Романенко.





Мапа: можливий напрямок, куди можуть націлитися росіяни у разі окупації Великої Новосілки (deepstatemap)

Він також не виключив, що у разі повного захоплення селища окупанти опрацьовують обидва варіанти: рух в напрямку української оборонної лінії Комар - Багатир - Костянтинопіль або на захід до адмінкордону Дніпропетровської області.

За його словами, для окупантів "дуже привабливо зайти хоч на 100 метрів в Дніпропетровську область". Щоб вчергове похизуватися там своїми прапорами, як вони це полюбляють і таким чином продемонструвати, що вони нібито вже воюють й там.