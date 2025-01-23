Експерт про Велику Новосілку: важливіше зберегти сили, ніж утримувати населений пункт

Гетьман зазначив, що ситуація в районі Великої Новосілки змінюється, і інформація від офіційних представників може бути взаємовиключною через динамічний характер подій.

За словами експерта, важливо дочекатися більш чіткої інформації від Генштабу ближче до вечора. Вона має допомогти прояснити ситуацію.

"Єдине, що точно можна сказати, що ситуація там змінюється", - зазначив майор запасу ЗСУ.

Він підкреслив, що для забезпечення подальшої ефективної боротьби з ворогом важливо зберігати сили та засоби. Гетьман також додав, що Велику Новосілку не можна вважати стратегічно важливим населеним пунктом.

"Важливіше - зберегти сили та засоби, щоб нищити ворога. Це не є таким стратегічно важливим населеним пунктом... 99% людей не чули про Велику Новосілку. Це означає, що тут два варіанти: там або була якась замаскована велика база, або вона не має стратегічного значення", - сказав він.

Експерт наголосив, що це все одно український населений пункт і важливо не допустити перебування ворога на цій території.

"Але це все одно наш населений пункт і нам не треба, щоб там сидів ворог. Але треба розуміти, що важливіше: утримати цей населений пункт чи зберегти підрозділи, які будуть і далі нищити ворога", - сказав Гетьман.