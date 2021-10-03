Битва за трон. "Динамо" сыграло с "Шахтером" вничью и сохранило первое место в УПЛ

"Горняки" с первых минут взяли мяч под контроль. Киевляне же действовали от контратак и свой момент имели на 9-й минуте. Де Пена прорвался в штрафную оппонентов и пробил в штангу, а добивание от Буяльского заблокировал Марлон. Но и "Шахтер" сразу же ответил в контратаке. Патрик получил мяч возле штрафной и выстрелил над "девяткой" ворот Бущана.

Дончан такая игра хозяев, видимо, разозлила и после этого еще имели несколько хороших моментов, во время которых свою реакцию пришлось демонстрировать киперу "Динамо". В целом в первом тайме "горняки" чуть ли не все время провели на чужой половине поля, хотя и игроки "Динамо" несколько раз опасно огрызнулись под занавес 45-минутки - дважды опасно пробивал Витиньо, но мимо, еще раз свою команду спас Пятов после рикошета от ноги Додо.

На старте второй половины очередной раз включиться Бущана заставил Додо, у которого после подачи с фланга мяч срезался и летел под перекладину. Но кипер киевлян повторение гола в свои ворота, как это было на неделе от "Баварии", не допустил.

"Динамо" ответило сходу оригинальным розыгрышем штрафного - Де Пена отпасовал на Цыганкова, которому отличиться помешал Пятов.

Далее "горняки" продолжали контролировать мяч, а киевляне действовали на контратаках. На последних секундах в штрафной киевлян возник небольшой пожар, но защитники "бело-синих" его потешить смогли. В итоге нулевая ничья, которая позволила сохранить "Динамо" первое место - у киевлян 26 очков. "Шахтер" остался вторым с 23 баллами.

"ДИНАМО" - "ШАХТЕР" 0:0

"Динамо": Бущан - Кендзера (Тымчик, 87), Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский (Гармаш, 86), Де Пена - Витиньо (Шкурин, 86)

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко - Майкон, Степаненко (Антонио, 66) - Марлос (Тете, 66), Патрик, Соломон (Сикан, 66) - Педриньо