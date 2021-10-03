Битва за Трон. "Динамо" зіграло з "Шахтарем" внічию і зберегло перше місце в УПЛ

"Гірники" з перших хвилин взяли м'яч під контроль. Кияни ж діяли від контратак і свій момент мали на 9-й хвилині. Де Піна прорвався в штрафну опонентів і пробив в штангу, а добивання від Буяльського заблокував Марлон. Але і "Шахтар" відразу ж відповів в контратаці. Патрік отримав м'яч біля штрафного і вистрілив над "дев'яткою" воріт Бущана.

Донеччан така гра господарів, мабуть, розлютила і після цього ще мали кілька хороших моментів, під час яких свою реакцію довелося демонструвати кіперу "Динамо". В цілому в першому таймі "гірники" мало не весь час провели на чужій половині поля, хоча і гравці "Динамо" кілька разів небезпечно огризнувся під завісу 45-хвилинки - двічі небезпечно пробивав Вітіну, але мимо, ще раз свою команду врятував П'ятов після рикошету від ноги Додо.

На старті другої половини черговий раз включитися Бущана змусив Додо, у якого після подачі з флангу м'яч зрізався і летів під поперечину. Але кіпер киян повторення голи в свої ворота, як це було на тижні від "Баварії", не допустив.

"Динамо" відповіло відразу оригінальним розіграшем штрафного - Де Піна відпасував на Циганкова, якому відзначитися завадив Пятов.

Далі "гірники" продовжували контролювати м'яч, а кияни діяли на контратаках. На останніх секундах в штрафний киян виникла невелика пожежа, але захисники "біло-синіх" його потішити змогли. У підсумку нульова нічия, яка дозволила зберегти "Динамо" перше місце - у киян 26 очок. "Шахтар" залишився другим з 23 балами.

"ДИНАМО" - "ШАХТАР" 0:0

"Динамо": Бущан - Кендзьора (Тимчик, 87), Забарний, Сирота, Караваєв - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський (Гармаш, 86), Де Піна - Вітіну (Шкурін, 86)

"Шахтар": Пятов - Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко - Майкон, Степаненко (Антоніо, 66) - Марлос (Тете, 66), Патрік, Соломон (Сікан, 66) - Педріні