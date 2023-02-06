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Битва триває. Район Бахмуту - неприступна фортеця для ворога, - Сирський

Фото: Бахмут та район українські військові готували до оборони завчасно (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Бахмут та район українські військові готували до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу - місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковника Олександра Сирського.

За його словами, продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів.

"Ми використовуємо всі можливості - як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Битва триває..." - констатував Сирський.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що весь минулий тиждень російські військові намагалися прорвати оборону Бахмута і посилити наступ на Лиманському напрямку, але отримали відсіч.

За даними британської розвідки, окупаційні війська намагаються оточити Бахмут і взяти під вогневий контроль головні дороги, що ведуть до міста.

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