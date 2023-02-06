Битва продолжается. Район Бахмута - неприступная крепость для врага, - Сырский

По его словам, продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов.

"Мы используем все возможности - как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается..." - констатировал Сырский.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что всю прошедшую неделю российские военные пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении, но получили отпор.

По данным британской разведки, оккупационные войска пытаются оцепить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.