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Битва продолжается. Район Бахмута - неприступная крепость для врага, - Сырский

Фото: Бахмут и район украинские военные готовили к обороне заранее (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Бахмут и район украинские военные готовили к обороне заранее. У этой местности определенные особенности рельефа - город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковника Александра Сырского.

По его словам, продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов.

"Мы используем все возможности - как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается..." - констатировал Сырский.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что всю прошедшую неделю российские военные пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении, но получили отпор.

По данным британской разведки, оккупационные войска пытаются оцепить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.

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