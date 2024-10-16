Битва за Торецьк може затягнутися: експерт пояснив причину

Як зазначив військовий експерт Олексій Гетьман, у Торецьку ще є вцілілі будівлі, а бойові дії у забудові можуть затягтися на місяці.

"Міські бої можуть вестись на трьох рівнях. Умовно, на асфальті, на поверхах і в підземних комунікаціях. З огляду на те, що на сході Торецька знаходяться російські війська, навряд чи вони самі себе обстрілюватимуть. А поки він не зруйнований, як інші міста, вони ще дуже довго його захоплюватимуть", - пояснив експерт.