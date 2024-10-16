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Битва за Торецьк може затягнутися: експерт пояснив причину

Фото: битва за Торецьк може затягнутися (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Торецьк Донецької області ще не повністю зруйнований, там є вцілілі будівлі, що дозволяє вести бойові дії. Тому битва за місто може затягнутися.

Як зазначив військовий експерт Олексій Гетьман, у Торецьку ще є вцілілі будівлі, а бойові дії у забудові можуть затягтися на місяці.

"Міські бої можуть вестись на трьох рівнях. Умовно, на асфальті, на поверхах і в підземних комунікаціях. З огляду на те, що на сході Торецька знаходяться російські війська, навряд чи вони самі себе обстрілюватимуть. А поки він не зруйнований, як інші міста, вони ще дуже довго його захоплюватимуть", - пояснив експерт.

Ситуація у Торецьку

Нагадаємо, наприкінці вересня з'явилася перша інформація про те, що російські окупанти зайшли на територію Торецька. З того часу там тривали міські бої.

Днями повідомлялося, що російські війська просунулися у Торецьку. Зокрема, окупанти закріпилися на двох вулицях.

Як розповіли в ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста станом на зараз точаться бої.

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Донецька областьТорецькВійна в Україні