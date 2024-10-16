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Битва за Торецк может затянуться: эксперт объяснил причину

Фото: битва за Торецк может затянуться (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Торецк Донецкой области еще не полностью разрушен, там есть уцелевшие здания, что позволяет вести боевые действия. Поэтому битва за город может затянуться.

Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, в Торецке есть уцелевшие здания, а боевые действия в застройке могут затянуться на месяцы.

"Городские бои могут вестись на трех уровнях. Условно, на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях. Учитывая, что на востоке Торецкая находятся российские войска, вряд ли они сами себя будут обстреливать. А пока он не разрушен, как другие города , они еще очень долго будут его захватывать", - пояснил эксперт.

Ситуация в Торецке

Напомним, в конце сентября появилась первая информация о том, что российские оккупанты зашли на территорию Торецка. С тех пор там продолжались городские бои.

На днях сообщалось, что российские войска продвинулись в Торецке. В частности, оккупанты закрепились на двух улицах.

Как рассказали в ОТГ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецка. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.

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Донецкая областьТорецкВойна в Украине