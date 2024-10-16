Битва за Торецк может затянуться: эксперт объяснил причину

Торецк Донецкой области еще не полностью разрушен, там есть уцелевшие здания, что позволяет вести боевые действия. Поэтому битва за город может затянуться.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге новой битвы. Чего ждать на фронте до зимы и удержат ли ВСУ "серую зону".
Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, в Торецке есть уцелевшие здания, а боевые действия в застройке могут затянуться на месяцы.
"Городские бои могут вестись на трех уровнях. Условно, на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях. Учитывая, что на востоке Торецкая находятся российские войска, вряд ли они сами себя будут обстреливать. А пока он не разрушен, как другие города , они еще очень долго будут его захватывать", - пояснил эксперт.
Напомним, в конце сентября появилась первая информация о том, что российские оккупанты зашли на территорию Торецка. С тех пор там продолжались городские бои.
На днях сообщалось, что российские войска продвинулись в Торецке. В частности, оккупанты закрепились на двух улицах.
Как рассказали в ОТГ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецка. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.
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