Битва за Торецк может затянуться: эксперт объяснил причину

Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, в Торецке есть уцелевшие здания, а боевые действия в застройке могут затянуться на месяцы.

"Городские бои могут вестись на трех уровнях. Условно, на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях. Учитывая, что на востоке Торецкая находятся российские войска, вряд ли они сами себя будут обстреливать. А пока он не разрушен, как другие города , они еще очень долго будут его захватывать", - пояснил эксперт.