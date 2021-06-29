Битва со спасителем. Сегодня Украина и Швеция закроют программу 1/8 финала Евро-2020

Украина прошла в 1/8 финала благодаря как раз Швеции, которая переиграла Польшу. Даже шведский посол Тобиас Тиберг "потролил" Украину, разместив уже широко известный мэм на своей странице в Twitter.

При этом именно победа выводила шведов на украинцев. Для "желто-синих" же такой расклад выглядит самым перспективным, ведь могли попасть на Италию, Францию либо Испанию.

Хоть украинцы и вышли из группы со скрипом и лишь с третьего места, на данный момент именно "желто-синие" остаются последними представителями нашей группы C, который еще не покинул Евро. Ранее свои матчи проиграли Австрия Италии и Нидерланды Чехии.

Однако Швецию недооценивать точно не нужно. Подопечные Янне Андерссона вышли с первого места из группы с Испанией, Словакией и Польшей. В графе поражений у Швеции пока ноль - две победы над Польшей и Словакией и ничья с Испанией.

Это мощная команда, которая также как и Австрия может прессинговать и играть жестко. А как показал матч с австрийцами, для Украины это может быть большой проблемой.

Наставник Украины Андрей Шевченко отметил накануне матча, что ожидает от Швеции как раз такой силовой манеры игры.

"Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохие нападающие, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию", - признался Шевченко.

При этом главный тренер "желто-синих" сделал акцент на стандартах.

"Мы должны быть осторожными прежде всего на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать", - добавил Шевченко.

В свою очередь Андрессон считает, что его подопечные имеют преимущество в физическом состоянии и должны этим воспользоваться.

"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим с этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим превосходством над нашим соперником. Так, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится", - поделился коуч Швеции, добавив, что наибольшую угрозу в Украине ожидают от Ярмоленко и Малиновского.

Надежда повторить историю

Швеция для Украины исторический соперник. Именно со шведами украинцы играли свой первый матч на чемпионатах Европы - 11 июня 2012 в Киеве. До нынешнего Евро именно та победа над Швецией (2:1) была для Украины единственной на ЧЕ.

Тогда на НСК "Олимпийский" победу украинцам принес нынешний наставник "желто-синих" Андрей Шевченко, отметившись дублем после того, как Златан Ибрагимович открыл счет на старте второй 45-минутки. Сейчас же в составах обеих сборных еще остались футболисты, которые помнят тот матч в Киеве. В составе украинцев тогда были Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко, у шведов - Микаэль Люстиг, Андреас Гранквист и Себастьян Ларссон.

Ориентировочные составы

Зубков все еще продолжает проходить курс реабилитации и точно не сыграет со шведами. У Швеции перед матчем потерь нет.

УКРАИНА

Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Зинченко, Малиновский - Ярмоленко, Цыганков - Яремчук

Швеция

Ульсен - Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон - С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг - Квайсон, Исак

Где смотреть

Поединок Украина - Швеция будет заключительным в расписании матчей 1/8 финала Евро. Старт запланирован на 22:00 по Киеву. Сам поединок пройдет в шотландском Глазго. Трансляция будет вестись на телеканале "Украина", а также телеканалах "Футбол 1, 2 и 3".

Также текстовую трансляцию поединка будет проводить РБК-Украина.