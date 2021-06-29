Битва зі спасителем. Сьогодні Україна і Швеція закриють програму 1/8 фіналу Євро-2020

Україна пройшла в 1/8 фіналу завдяки саме Швеції, яка переграла Польщу. Навіть шведський посол Тобіас Тіберг "потролив" Україну, розмістивши вже широко відомий мем на своїй сторінці в Twitter.

При цьому саме перемога виводила шведів на українців. Для "жовто-синіх" же такий розклад виглядає найперспективнішим, адже могли потрапити на Італію, Францію або Іспанію.

Хоч українці і вийшли з групи зі скрипом і лише з третього місця, на даний момент саме "жовто-сині" залишаються останніми представниками нашої групи C, який ще не покинув Євро. Раніше свої матчі програли Австрія Італії та Нідерланди Чехії.

Однак Швецію недооцінювати точно не потрібно. Підопічні Янне Андерссона вийшли з першого місця з групи з Іспанією, Словаччиною та Польщею. У графі поразок у Швеції поки нуль-дві перемоги над Польщею і Словаччиною і нічия з Іспанією.

Це потужна команда, яка також як і Австрія може пресингувати і грати жорстко. А як показав матч з австрійцями, для України це може бути великою проблемою.

Наставник України Андрій Шевченко зазначив напередодні матчу, що очікує від Швеції якраз такої силової манери гри.

"Я не думаю, що команда дуже сильно буде змінювати свій стиль. У них два непогані нападники, які чудово рухаються. Швеція може пресингувати, може і відходити, і діяти агресивно. Ми готові до будь-якого сценарію", - зізнався Шевченко.

При цьому головний тренер "жовто-синіх" зробив акцент на стандартах.

"Ми повинні бути обережними насамперед на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати", - додав Шевченко.

Своєю чергою Андрессон вважає, що його підопічні мають перевагу у фізичному стані і повинні цим скористатися.

"Ми добре вивчили збірну України і, сподіваюся, завтра отримаємо з цього дивіденди. Ми повинні скористатися фізичною перевагою над нашим суперником. Так, на груповому етапі ми не забили жодного м'яча після розіграшів стандартних положень. Сподіваюся, завтра ця статистика зміниться", - поділився коуч Швеції, додавши, що найбільшу загрозу в Україні очікують від Ярмоленка і Малиновського.

Надія повторити історію

Швеція для України історичний суперник. Саме зі шведами українці грали свій перший матч на чемпіонатах Європи - 11 червня 2012 року в Києві. До нинішнього Євро саме та перемога над Швецією (2:1) була для України єдиною на ЧЄ.

Тоді на НСК " Олімпійський "перемогу українцям приніс нинішній наставник" жовто-синіх " Андрій Шевченко, відзначившись дублем після того, як Златан Ібрагімович відкрив рахунок на старті другої 45-хвилинки. Зараз же у складах обох збірних ще залишилися футболісти, які пам'ятають той матч у Києві. У складі українців тоді були Андрій П'ятов і Андрій Ярмоленко, у шведів - Мікаель Люстіг, Андреас Гранквіст і Себастьян Ларссон.

Орієнтовні склади

Зубков все ще продовжує проходити курс реабілітації і точно не зіграє зі шведами. У Швеції перед матчем втрат немає.

УКРАЇНА

Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Степаненко - Зінченко, Малиновський - Ярмоленко, Циганков - Яремчук

Швеція

Ульсен - Люстіг, Линделеф, Даніельсон, Аугустинссон - С. Ларссон, Екдаль, Ульссон, Форсберг - Квайсон, Ісак

Де дивитися

Поєдинок Україна - Швеція буде заключним у розкладі матчів 1/8 фіналу Євро. Старт запланований на 22: 00 за Києвом. Сам поєдинок пройде в шотландському Глазго. Трансляція вестиметься на телеканалі "Україна", а також телеканалах "Футбол 1, 2 і 3".

Також текстову трансляцію поєдинку проводитиме РБК-Україна.