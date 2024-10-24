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Битва за Селидово. Вражескую пехоту выбивают из окрестностей, она атакует новые участки, - НГУ

Селидово, Четверг 24 октября 2024 14:01
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Битва за Селидово. Вражескую пехоту выбивают из окрестностей, она атакует новые участки, - НГУ Фото: в Нацгвардии рассказали о ситуации в Селидово (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Силы обороны держат оборону в Селидово Донецкой области, оккупантов выбивают из окрестностей города. Противник пытается проводить разведку боем, атакуя новые участки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

"Российские оккупанты пытаются просачиваться в Селидово Донецкой области, Силы обороны держат оборону, выбивая группы пехоты из окрестностей города", - сказал он.

По словам спикера, до этой недели оккупанты пытались больше продвигаться по флангам, избегая городских боев. Но последние несколько дней они активизировали попытки штурмов на северо-восточных и восточных окраинах города.

"Враг пытается говорить о контроле над районами города. Но наши подразделения проводят работу, чтобы контролировать и уничтожать пехоту, которая пытается просачиваться в окрестности и заходить в город, в том числе из района населенного пункта Михайловка. А также не разрешать противнику закрепляться, устанавливать наблюдательные и огневые позиции", - рассказал Музычук.

За прошедшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты. Бойцы Нацгвардии уничтожили 118 оккупантов (52 из них - безвозвратные потери врага, остальные - раненые). За предыдущие сутки общие потери противника были 307 человек.

Как отметил спикер, враг также активно применяет по Селидово авиацию. Окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам, где постоянно уничтожается жилая застройка в частном секторе.

Офицер добавил, что противник за счет концентрации пехотных групп в лесополосах пытается проводить разведку боем, атакуя новые участки.

Всего на Покровском направлении 23 октября защитники отбили 38 штурмов россиян. Также гвардейцы по линии фронта уничтожили за минувшие сутки: танк, 5 единиц бронетехники, 9 автомобилей, 2 склада БК и станцию РЭБ врага.

"Враг постоянно пытается просачиваться и закрепляться в зданиях частного сектора на окраинах. Пехоту врага удается обнаружить и нанести огневое поражение средствами артиллерии и FPV-дронами. Также бойцы Нацгвардии проводят штурмовые действия, уничтожая врага во время огневого контакта в стрелецких боях. Северо-восточные окраины наиболее подвержены активным действиям групп пехоты в городе", - заявил Музычук.

Битва за Селидово. Вражескую пехоту выбивают из окрестностей, она атакует новые участки, - НГУ

скриншот deepstatemap.live

Бои за Селидово

Селидово - это город в Покровском районе Донецкой области. В последние дни он стал эпицентром боев. По данным сервиса DeepState, оккупанты зашли в Селидово, а половина города уже в "красной зоне".

Как отмечают военные, в городе продолжаются бои. По данным Генштаба, россияне сконцентрировали силы в районе Селидово, ВСУ отбивают штурмы.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, битва за Селидово продолжается, россияне бросают очень много сил на этот участок фронта.

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