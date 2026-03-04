Битва за Протасів Яр: чому забудовник проти заказника імені Романа Ратушного

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГО "Захистимо Протасів Яр" .

Головне: Апеляція забудовника проти заказника імені Ратушного відбудеться 5 березня о 09:30.

Під загрозою перебуває 20 гектарів зеленої зони в центрі Києва.

в центрі Києва. Місто досі не провело оцінку земель для їхнього викупу, попри рішення Київради 2024 року.

Чого хоче забудовник

Компанія ТОВ "Протасів Яр" (входить до ФПГ "Континіум") стверджує, що місто порушило процедуру створення заказника, не погодивши його з власником землі. Наразі 16 із 20 гектарів території офіційно належать приватній фірмі.

Активісти наголошують: якщо суд стане на бік забудовника, це може призвести до скасування сервітуту. У такому разі кияни втратять право вільно проходити на територію Яру, а ліс у центрі столиці знову опиниться під загрозою забудови.

Проблема викупу землі

Ще у вересні 2024 року Київрада вирішила викупити ці ділянки для повернення у власність громади. Проте, як зазначають захисники парку, за півтора року місто так і не провело грошову оцінку земель, що фактично загальмувало процес меморіалізації.

Спадщина Романа Ратушного

Роман Ратушний - відомий київський активіст та воїн-доброволець, який очолював боротьбу за Протасів Яр з 2019 року. Він загинув у червні 2022 року на Харківщині, залишивши по собі не лише врятований ліс, а й заповіт щодо підтримки української культури.

"Чим більше росіян ми вб'ємо зараз - тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям", - говорив Роман про війну, яка для нього була продовженням багатовікової боротьби за незалежність.

Судове засідання розпочнеться 5 березня о 09:30. Громада закликає небайдужих прийти до Північного апеляційного господарського суду, аби не допустити реваншу забудовників.