Як повідомляється, у самому місті Покровськ була знищена важлива ворожа позиція, що надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою.

"Висоту" на промисловому об’єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під вогневий контроль.

Також, ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога. ССО успішним ударом Middle strike дрону типу баражуючий боєприпас знищили важливу позицію та живу силу противника.

У селі Шахове було виявлене і знищене місце накопичення штурмових груп російської армії. У момент удару у будівлі розміщувався особовий склад 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Зазначається, що перед цим підрозділом стоїть завдання замикання кільця навколо Покровська з Півночі. Кілька дронів ССО успішно досягли цілі.

У селі Сонцівка уражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії ЗС РФ. Дронами ССО була знищена жива сила противника.

У місті Докучаєвськ був знищений ворожий склад боєприпасів. Об’єкт використовувався російською армією як точка зберігання, розподілення і відвантаження бойових засобів угрупування військ, що веде наступ на Покровськ.

У селі Рибинське було успішно уражено розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування військ "Восток" ЗС РФ. Колишні виробничо-складські приміщення використовувалися як військовий об’єкт.

На території підприємства ворогом були облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об’єктах на території.