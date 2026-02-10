Битва за Мирноград: Сили оборони контролюють північ міста, в центрі стрілецькі бої

Ситуація на фронті

Нагадаємо, кілька днів тому в Десантно-штурмових силах ЗСУ також повідомили, що ситуація в Мирнограді під Покровськом істотно ускладнилася. Ворог посилив штурми і почав заводити в центр міста важку техніку, зокрема, артилерію.

"За останній тиждень оперативна обстановка в Мирнограді істотно ускладнилася. Основні зусилля щодо стримування подальшого просування противника Сили оборони зосереджують на північних околицях Мирнограда, де тривають активні бойові дії", - йшлося в повідомленні.

Крім того, трохи раніше, в середині січня, в Угрупованні військ "Схід" заявили, що логістика в Мирнограді ускладнена. Тому для посилення можливостей постачання українських військ були вжиті заходи щодо розширення логістичних коридорів до Мирнограда.