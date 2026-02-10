Битва за Мирноград: Силы обороны контролируют север города, в центре стрелковые бои

Ситуация на фронте

Напомним, несколько дней назад в Десантно-штурмовых силах ВСУ также сообщили, что ситуация в Мирнограде под Покровском существенно осложнилась. Враг усилил штурмы и начал заводить в центр города тяжелую технику, в частности, артиллерию.

"За последнюю неделю оперативная обстановка в Мирнограде существенно осложнилась. Основные усилия по сдерживанию дальнейшего продвижения противника Силы обороны сосредотачивают на северных окраинах Мирнограда, где продолжаются активные боевые действия", - говорилось в сообщении.

Кроме того, чуть ранее, в середине января, в Группировке войск "Восток" заявили, что логистика в Мирнограде затруднена. Поэтому для усиления возможностей снабжения украинских войск были приняты меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду.