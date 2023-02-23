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Битва логістик: Столтенберг заявив про нестійкі поставки боєприпасів Україні

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Четвер 23 лютого 2023 13:16
Битва логістик: Столтенберг заявив про нестійкі поставки боєприпасів Україні Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі поставки боєприпасів Україні не є стійкими через високий рівень їх використання. Водночас НАТО підтримуватиме українців стільки, скільки це буде потрібно.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нинішній етап війни Столтенберг назвав битвою логістик, через що союзники, як відзначив генеральний секретар НАТО, повинні нарощувати виробництво.

"Єдиний спосіб зберегти нашу підтримку України - це робити те, що ми почали робити зараз, а саме взаємодіяти з оборонною промисловістю, щоб переконатися, що союзники підписують довгострокові контракти", - додав він.

Водночас Столтенберг зауважив, що світ не повинен допустити перемоги російського диктатора Володимира Путіна, оскільки це стане трагедією для українців й небезпекою для Заходу.

На питання, чи дозволять Україні приєднатися до альянсу, Столтенберг заявив, що позиція НАТО незмінна.

"Україна стане членом НАТО, але зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна могла переважати як суверенна, незалежна країна в Європі", - пояснив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, ворог тим часом планує наступ, щоб зірвати плани українських військ, проте відчуває дефіцит боєприпасів.

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