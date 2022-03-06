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Битва за Киев - это ключевая битва следующих дней, - Денисенко

Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация может попытаться захватить Киев в течение следующих дней. Уже стянула большое количество военных в села и города близ столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко.

"На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев это ключевая битва следующих дней", - заявил Денисенко.

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Киеве марта.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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