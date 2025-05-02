Битва за єврокубки та інші матчі 27-го туру: повний розклад УПЛ 2-4 травня

У п'ятницю, 2 травня стартує 27-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
У перший ігровий день відбудуться два матчі за участю львівських команд. О 15:30 "Карпати" на виїзді зіграють зі столичним "Лівим Берегом". А о 18:00 "Рух" у Львові прийме "Кривбас".
У суботу, 3 травня, на поле вийдуть гранди – "Динамо" і "Шахтар". Укладачі календаря Прем'єр-ліги дозволили їм трохи перевести дух після Класичного. Адже у 27-му турі команди зустрінуться з аутсайдерами.
Спочатку на поле вийде "Шахтар", який о 13:00 в Одесі розпочне матч з "Чорноморцем". Цікаво буде поспостерігати за грою новоспеченого одесита Ярослава Ракицького проти своїх колишніх одноклубників.
А о 15:30 київське "Динамо" зіграє з "Інгульцем" з Петрового. Номінально домашній поєдинок підопічні Василя Кобина проведуть в Олександрії.
Закриє програму суботи о 18:00 гра в Рівному між місцевим "Вересом" та київською "Оболонню".
Ще три матчі заплановані на неділю, 4 травня. О 13:00 ЛНЗ у Черкасах прийме луганську "Зорю", о 15:30 – в Ковалівці "Колос" поміряється силами з полтавською "Ворсклою". А в останньому протистоянні туру – о 18:00 в Житомирі зійдуться "Полісся" та "Олександрія".
Перелік матчів 27-го туру УПЛ
П'ятниця, 2 травня
Субота, 3 травня
Неділя, 4 травня
Саме остання гра є центральною в 27-му турі. "Полісся" – зараз не конкурент "Олександрії" в турнірній таблиці. Другу та четверту команду УПЛ розділяють 17 очок. Тим не менш, за класом це рівні суперники. І кожен з них вирішує свої важливі завдання.
"Олександрія" все ще претендує на титул чемпіона. Або, як мінімум – віце-чемпіона. Зважаючи на те, що "Динамо" і "Шахтар" повинні без напруги взяти свої бали з аутсайдерами, підопічним Руслана Ротаня бажано було б обійтися без осічки.
Але й в "Полісся" – свої стимули. Команда сперечається з "Карпатами" та "Кривбасом" за четверту сходинку, яка дає перепустку в єврокубки. Тому для колективу Імада Ашура втрачати бали теж немає ніякого сенсу.
Отже чекаємо на безкомпромісне протистояння, на кону якого стоїть дуже багато для кожного з суперників. Перший матч цих команд в Олександрії в листопаді минулого року приніс мінімальний успіх господарям – 1:0.
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
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