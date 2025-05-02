Битва за єврокубки та інші матчі 27-го туру: повний розклад УПЛ 2-4 травня

Гранди проти аутсайдерів

У перший ігровий день відбудуться два матчі за участю львівських команд. О 15:30 "Карпати" на виїзді зіграють зі столичним "Лівим Берегом". А о 18:00 "Рух" у Львові прийме "Кривбас".

У суботу, 3 травня, на поле вийдуть гранди – "Динамо" і "Шахтар". Укладачі календаря Прем'єр-ліги дозволили їм трохи перевести дух після Класичного. Адже у 27-му турі команди зустрінуться з аутсайдерами.

Спочатку на поле вийде "Шахтар", який о 13:00 в Одесі розпочне матч з "Чорноморцем". Цікаво буде поспостерігати за грою новоспеченого одесита Ярослава Ракицького проти своїх колишніх одноклубників.

А о 15:30 київське "Динамо" зіграє з "Інгульцем" з Петрового. Номінально домашній поєдинок підопічні Василя Кобина проведуть в Олександрії.

Закриє програму суботи о 18:00 гра в Рівному між місцевим "Вересом" та київською "Оболонню".

Ще три матчі заплановані на неділю, 4 травня. О 13:00 ЛНЗ у Черкасах прийме луганську "Зорю", о 15:30 – в Ковалівці "Колос" поміряється силами з полтавською "Ворсклою". А в останньому протистоянні туру – о 18:00 в Житомирі зійдуться "Полісся" та "Олександрія".

Перелік матчів 27-го туру УПЛ

П'ятниця, 2 травня

15:30, "Лівий Берег" – "Карпати"

18:00, "Рух" – "Кривбас"

Субота, 3 травня

13:00, "Чорноморець" – "Шахтар"

15:30, "Інгулець" – "Динамо"

18:00, "Верес" – "Оболонь"

Неділя, 4 травня

13:00, ЛНЗ – "Зоря"

15:30, "Колос" – "Ворскла"

18:00, "Полісся" – "Олександрія"

Битва за єврокубки в Житомирі

Саме остання гра є центральною в 27-му турі. "Полісся" – зараз не конкурент "Олександрії" в турнірній таблиці. Другу та четверту команду УПЛ розділяють 17 очок. Тим не менш, за класом це рівні суперники. І кожен з них вирішує свої важливі завдання.

"Олександрія" все ще претендує на титул чемпіона. Або, як мінімум – віце-чемпіона. Зважаючи на те, що "Динамо" і "Шахтар" повинні без напруги взяти свої бали з аутсайдерами, підопічним Руслана Ротаня бажано було б обійтися без осічки.

Але й в "Полісся" – свої стимули. Команда сперечається з "Карпатами" та "Кривбасом" за четверту сходинку, яка дає перепустку в єврокубки. Тому для колективу Імада Ашура втрачати бали теж немає ніякого сенсу.

Отже чекаємо на безкомпромісне протистояння, на кону якого стоїть дуже багато для кожного з суперників. Перший матч цих команд в Олександрії в листопаді минулого року приніс мінімальний успіх господарям – 1:0.

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.