Битва за еврокубки и другие матчи 27-го тура: полное расписание УПЛ 2-4 мая

Гранды против аутсайдеров

В первый игровой день состоятся два матча с участием львовских команд. В 15:30 "Карпаты" на выезде сыграют со столичным "Левым Берегом". А в 18:00 "Рух" во Львове примет "Кривбасс".

В субботу, 3 мая, на поле выйдут гранды - "Динамо" и "Шахтер". Составители календаря Премьер-лиги позволили им немного перевести дух после Классического. Ведь в 27-м туре команды встретятся с аутсайдерами.

Сначала на поле выйдет "Шахтер", который в 13:00 в Одессе начнет матч с "Черноморцем". Интересно будет понаблюдать за игрой новоиспеченного одессита Ярослава Ракицкого против своих бывших одноклубников.

А в 15:30 киевское "Динамо" сыграет с "Ингульцом" из Петрово. Номинально домашний поединок подопечные Василия Кобина проведут в Александрии.

Закроет программу субботы в 18:00 игра в Ровно между местным "Вересом" и киевской "Оболонью".

Еще три матча запланированы на воскресенье, 4 мая. В 13:00 ЛНЗ в Черкассах примет луганскую "Зарю", в 15:30 - в Ковалевке "Колос" померяется силами с полтавской "Ворсклой". А в последнем противостоянии тура - в 18:00 в Житомире сойдутся "Полесье" и "Александрия".

Перечень матчей 27-го тура УПЛ

Пятница, 2 мая

15:30, "Левый Берег" - "Карпаты"

18:00, "Рух" - "Кривбасс"

Суббота, 3 мая

13:00, "Черноморец" - "Шахтер"

15:30, "Ингулец" - "Динамо"

18:00, "Верес" - "Оболонь"

Воскресенье, 4 мая

13:00, ЛНЗ - "Заря"

15:30, "Колос" - "Ворскла"

18:00, "Полесье" - "Александрия"

Битва за еврокубки в Житомире

Именно последняя игра является центральной в 27-м туре. "Полесье" - сейчас не конкурент "Александрии" в турнирной таблице. Вторую и четвертую команду УПЛ разделяют 17 очков. Тем не менее, по классу это равные соперники. И каждый из них решает свои важные задачи.

"Александрия" все еще претендует на титул чемпиона. Или, как минимум - вице-чемпиона. Ввиду того, что "Динамо" и "Шахтер" должны без напряжения взять свои баллы с аутсайдерами, подопечным Руслана Ротаня желательно было бы обойтись без осечки.

Но и у "Полесья" - свои стимулы. Команда спорит с "Карпатами" и "Кривбассом" за четвертую строчку, которая дает пропуск в еврокубки. Поэтому для коллектива Имада Ашура терять баллы тоже нет никакого смысла.

Так что ждем бескомпромиссного противостояния, на кону которого стоит очень многое для каждого из соперников. Первый матч этих команд в Александрии в ноябре прошлого года принес минимальный успех хозяевам - 1:0.

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.