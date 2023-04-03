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Битва за Бахмут не закінчилася й українці не були відкинуті, - Кірбі

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 22:24
Битва за Бахмут не закінчилася й українці не були відкинуті, - Кірбі Фото: Бахмут (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна та її військові продовжують боротись за місто Бахмут, Донецької області, всупереч твердженням російських пропагандистів.

Як пише РБК-Україна, з посиланням на "Голос Америки", про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі зауважив, що українські військові все ще знаходяться у Бахмуті, "тому місто не потрапило в руки росіян".

"Ми й раніше багато говорили про високий рівень втрат у Бахмуті й те, як група "Вагнера" продовжує просто кидати своїх новобранців, багато з яких колишні засуджені, просто в м'ясорубку. Тож така жорстокість, зусилля людської сили є досить приголомшливими, коли йдеться про те, скільки Росія кинула на це місто", - сказав він.

Кірбі вважає, що Бахмут "має велике значення для українців", тому США поважають вибір українців боронити місто. При цьому він додав, що відступ українських сил із Бахмута "не змінить динаміку бою під стратегічним кутом зору".

"Але, наскільки ми бачимо сьогодні, битва за Бахмут не закінчилася й українці не були відкинуті. І знову ж таки, (бої - ред.) продовжують бути досить жорстокими й досить близькими", сказав Кірбі.

Нагадаємо, керівник Офісу президент Андрій Єрмак також підтвердив, що українські захисники продовжують утримувати оборону у Бахмуті.

Крім того, українські прикордонники показали один із боїв у Бахмуті і зазначили, що продовжують перебувати у місті.

У Міноборони зазначили, що ситуація у Бахмуті дуже напружена, але окупанти зазнають великих втрат.

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