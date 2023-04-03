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Битва за Бахмут не закончилась и украинцы не были отвергнуты, - Кирби

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 22:24
Битва за Бахмут не закончилась и украинцы не были отвергнуты, - Кирби Фото: Бахмут (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина и ее военные продолжают бороться за Бахмут, Донецкой области, вопреки утверждениям российских пропагандистов.

Как пишет РБК-Украина , со ссылкой на "Голос Америки" , об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби заметил, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, "поэтому город не попал в руки россиян".

"Мы и раньше много говорили о высоком уровне потерь в Бахмуте и то, как группа "Вагнера" продолжает просто бросать своих новобранцев, многие из которых бывшие осуждены, прямо в мясорубку. Такая жестокость, усилия человеческой силы достаточно потрясающие, когда речь идет о том, сколько Россия бросила на этот город", – сказал он.

Кирби считает, что Бахмут "имеет большое значение для украинцев", поэтому США уважают выбор украинцев защищать город. При этом он добавил, что отступление украинских сил из Бахмута "не изменит динамику боя под стратегическим углом зрения".

"Но, насколько мы видим сегодня, битва за Бахмут не закончилась и украинцы не были отвергнуты. И опять же (бои – ред.) продолжают быть достаточно жестокими и достаточно близкими", сказал Кирби.

Напомним, руководитель Офиса президент Андрей Ермак также подтвердил, что украинские защитники продолжают удерживать оборону в Бахмуте.

Кроме того, украинские пограничники показали один из боев в Бахмуте и отметили, что продолжают находиться в городе.

В Минобороны отметили, что ситуация в Бахмуте очень напряженная , но оккупанты терпят большие потери.

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