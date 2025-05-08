Біткойн знову штурмує рекорди: ціна перевищила 100 тисяч доларів

Bitcoin уперше за кілька місяців подолав позначку в 100 000 доларів, показавши зростання більш ніж на 3 % за один день. Таке різке підвищення курсу свідчить про пожвавлення попиту на провідний цифровий актив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з даними платформи CoinDesk, станом на 20:03 вартість Bitcoin становила 101 223 долари за одиницю цифрової валюти. Така висока ціна на провідну криптовалюту світу була ще у січні.
Капіталізації криптовалюти становила понад 2 трильйони доларів.
За інформацією Bloomberg, Bitcoin піднявся в четвер на 3,4%, як і більшість інших провідних токенів. Востаннє біткойн встановлював рекорд - близько 109 000 доларів - 20 січня, у день інавгурації Трампа на другий термін.
Загалом Bitcoin уперше з лютого перевищив межу в 100 000 доларів.
Видання пише, що зростання криптовалюти відбувається на тлі очікувань послаблення торгівельної напруги після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду з Великою Британією.
За попередніми даними, Велика Британія пришвидшить проходження американських товарів через митницю та зменшить бар’єри для аграрного, хімічного, енергетичного та промислового експорту США. І хоча Трамп заявив, що повні деталі угоди ще будуть узгоджені впродовж наступних тижнів, її затвердження вже зараз сприяло відновлення оптимізму серед інвесторів.
Після перемоги на президентських виборах в США Дональда Трампа Bitcoin оновив історичний максимум, піднявшись з 68 тисяч доларів 5 листопада до більше ніж 90 тисяч доларів 13 листопада.
Психологічну позначку в 100 тисяч доларів Bitcoin перетнув уже в грудні. Усе це сталося завдяки передвиборчим обіцянкам Трампа зробити США світовим лідером у галузі криптоактивів і почати зберігати Bitcoin-резерви.
На початку березня президент США Дональд Трамп доручив створити стратегічний резерв криптовалют, до якого увійдуть токени XRP, SOL та ADA.
Тим часом Північна Корея стала третьою країною у світі за кількістю Bitcoin через хакерів.
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