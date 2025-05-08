Біткойн знову штурмує рекорди: ціна перевищила 100 тисяч доларів

Згідно з даними платформи CoinDesk, станом на 20:03 вартість Bitcoin становила 101 223 долари за одиницю цифрової валюти. Така висока ціна на провідну криптовалюту світу була ще у січні.

Капіталізації криптовалюти становила понад 2 трильйони доларів.

За інформацією Bloomberg, Bitcoin піднявся в четвер на 3,4%, як і більшість інших провідних токенів. Востаннє біткойн встановлював рекорд - близько 109 000 доларів - 20 січня, у день інавгурації Трампа на другий термін.

Загалом Bitcoin уперше з лютого перевищив межу в 100 000 доларів.

З чим пов'язують зростання Bitcoin

Видання пише, що зростання криптовалюти відбувається на тлі очікувань послаблення торгівельної напруги після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду з Великою Британією.

За попередніми даними, Велика Британія пришвидшить проходження американських товарів через митницю та зменшить бар’єри для аграрного, хімічного, енергетичного та промислового експорту США. І хоча Трамп заявив, що повні деталі угоди ще будуть узгоджені впродовж наступних тижнів, її затвердження вже зараз сприяло відновлення оптимізму серед інвесторів.