Биткойн упал до 45 тысяч долларов: что происходит с криптовалютой

Самая популярная в мире криптовалюта пережила самое большое дневное падение за месяц, подешевев до 45,3 тысяч долларов. Биткойн упал с рекордного максимума в 58 354 долларов, достигнутого в воскресенье, хотя по-прежнему растет примерно на 60% с начала года.

"Те ралли, которые мы наблюдаем, не являются устойчивыми и просто вызывают подобные откаты", - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка OANDA.

Рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.

Вложение 1,5 млрд долларов в криптовалюту со стороны Tesla в этом месяце помогло поднять биткойн выше 50 тысяч долларов, но теперь может привести к давлению на курс акций компании, поскольку она стала чувствительной к движениям биткойнов.

По словам Ричарда Гэлвина из криптофонда Digital Asset Capital Management, рост доходности государственных облигаций в последние дни ударил по более рискованным активам, распространившись на рынки биткойнов с кредитным плечом.

Министр финансов США Джанет Йеллен, отметившая необходимость более тщательного регулирования криптовалют, также заявила в понедельник, что биткойн крайне неэффективен при проведении транзакций и является весьма спекулятивным активом.

Критики говорят, что высокая волатильность криптовалюты является одной из причин, по которой она до сих пор не получила широкого распространения в качестве платежного средства.

Аналитики заявили, что ключевые уровни цен сыграли большую роль в определении направления криптовалютных рынков.

"Поскольку нам так не хватает фундаментальных показателей, именно цифры оказались точками поддержки и сопротивления", - сказал Майкл Маккарти, главный стратег брокерской компании CMC Markets в Сиднее.

"50 000 долларов, 40 000 долларов и 30 000 долларов являются ключевыми уровнями диаграммы на данный момент. Если мы увидим, что цена превысит 50 000 долларов, продажи могут ускориться", - добавил он.