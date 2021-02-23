Биткойн упал до 45 тысяч долларов: что происходит с криптовалютой

Биткойн упал на 17% во вторник, 23 февраля, вызвав распродажу на криптовалютных рынках. Инвесторы беспокоятся из-за заоблачной оценки биткойна, а игроки с кредитным плечом фиксируют прибыль.
Об это сообщает агентство Reuters.
Самая популярная в мире криптовалюта пережила самое большое дневное падение за месяц, подешевев до 45,3 тысяч долларов. Биткойн упал с рекордного максимума в 58 354 долларов, достигнутого в воскресенье, хотя по-прежнему растет примерно на 60% с начала года.
"Те ралли, которые мы наблюдаем, не являются устойчивыми и просто вызывают подобные откаты", - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка OANDA.
Рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.
Вложение 1,5 млрд долларов в криптовалюту со стороны Tesla в этом месяце помогло поднять биткойн выше 50 тысяч долларов, но теперь может привести к давлению на курс акций компании, поскольку она стала чувствительной к движениям биткойнов.
По словам Ричарда Гэлвина из криптофонда Digital Asset Capital Management, рост доходности государственных облигаций в последние дни ударил по более рискованным активам, распространившись на рынки биткойнов с кредитным плечом.
Министр финансов США Джанет Йеллен, отметившая необходимость более тщательного регулирования криптовалют, также заявила в понедельник, что биткойн крайне неэффективен при проведении транзакций и является весьма спекулятивным активом.
Критики говорят, что высокая волатильность криптовалюты является одной из причин, по которой она до сих пор не получила широкого распространения в качестве платежного средства.
Аналитики заявили, что ключевые уровни цен сыграли большую роль в определении направления криптовалютных рынков.
"Поскольку нам так не хватает фундаментальных показателей, именно цифры оказались точками поддержки и сопротивления", - сказал Майкл Маккарти, главный стратег брокерской компании CMC Markets в Сиднее.
"50 000 долларов, 40 000 долларов и 30 000 долларов являются ключевыми уровнями диаграммы на данный момент. Если мы увидим, что цена превысит 50 000 долларов, продажи могут ускориться", - добавил он.
Как сообщало РБК-Украина, Илон Маск утратил статус самого богатого человека в мире по версии Bloomberg. Стоимость акций Tesla упала на 8,6%, что привело к потере Маском 15 млрд долларов. Падение акций Tesla связано, в том числе, с комментариями Маска о том, что он считает криптовалюты переоцененными. Ранее компания вложила в биткойн 1,5 млрд долларов, что послужило толчком к резкому росту криптовалюты.
Напомним, рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.