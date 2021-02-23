Біткойн впав до 45 тисяч доларів: що відбувається з криптовалютою

Найпопулярніша у світі криптовалюта пережила найбільше денне падіння за місяць, подешевшавши до 45,3 тисяч доларів. Біткойн впав до рекордного максимуму в 58 354 доларів, досягнутого в неділю, хоча, як і раніше, зростає приблизно на 60% з початку року.

"Ті ралі, які ми спостерігаємо, не є стійкими і просто викликають подібні відкати", - сказав Крейг Ерлам, старший аналітик ринку OANDA.

Ринки криптовалюти в цьому році розгорілися, оскільки великі і компанії починають серйозно ставитися до цього класу активів, вкладаючи гроші в сектор і викликаючи довіру дрібних спекулянтів.

Вкладення 1,5 млрд доларів в криптовалюту з боку Tesla в цьому місяці допомогло підняти біткойн вище 50 тисяч доларів, але тепер може призвести до тиску на курс акцій компанії, оскільки вона стала чутливою до руху біткойнів.

За словами Річарда Гелвіна з криптофонду Digital Asset Capital Management, зростання прибутковості державних облігацій в останні дні вдарило по більш ризикованих активах, поширившись на ринки біткойнів з кредитним плечем.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен, яка відзначила необхідність більш ретельного регулювання криптовалют, також заявила в понеділок, що біткойн вкрай неефективний при проведенні транзакцій і є дуже спекулятивним активом.

Критики кажуть, що висока волатильність криптовалюти є однією з причин, по якій вона досі не отримала широкого розповсюдження в якості платіжного засобу.

Аналітики заявили, що ключові рівні цін зіграли велику роль у визначенні напрямку криптовалютних ринків.

"Оскільки нам так не вистачає фундаментальних показників, саме цифри виявилися точками підтримки і опору", - сказав Майкл Маккарті, головний стратег брокерської компанії CMC Markets у Сіднеї.

"50 000 доларів, 40 000 доларів і 30 000 доларів є ключовими рівнями діаграми на даний момент. Якщо ми побачимо, що ціна перевищить 50 000 доларів, продажі можуть прискоритися", - додав він.