UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Биткойн продолжает дешеветь. Цена опустилась ниже 40 тысяч долларов

Автор: РБК-Украина

Утром 19 мая стоимость биткойна начала опускаться и достигла отметки 39 016 долларов. За последние сутки цена криптовалюты упала на 14%.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Последний раз стоимость биткойна на таком уровне была зафиксирована в феврале.

Как известно, биткойн упал до трехмесячного минимума в понедельник на фоне заявлений главы компании Tesla Илона Маска.

13 мая американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этого - неэкологичность способа получения этой криптовалюты. На фоне этого сообщения стоимость биткоина упала более чем на 17%, до 46,2 тысяч долларов.

Ранее, 18 апреля, курс криптовалюты Bitcoin обвалился до 52 тысяч долларов с отметки около 60 тысяч долларов за один Bitcoin. Обвал произошел всего за 15 минут во время азиатской сессии торгов.

Напомним, самая высокая цена, которую удалось достичь биткойну за все время - 64 829 долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины биткоин