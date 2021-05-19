Біткойн продовжує дешевшати. Ціна опустилася нижче 40 тисяч доларів

Зранку 19 травня вартість біткойна почала опускатися і досягла позначки 39 016 доларів. За останню добу ціна криптовалюти впала на 14%.

13 травня американський виробник електромобілів Tesla призупинив продаж за біткоіни. Причина цього - неекологічність способу отримання цієї криптовалюти. На тлі цього повідомлення вартість біткоіни впала більш ніж на 17%, до 46,2 тисяч доларів.

Як відомо, біткойн впав до тримісячного мінімуму в понеділок на тлі заяв глави компанії Tesla Ілона Маска.

Востаннє вартість біткойна на такому рівні була зафіксована у лютому.

Раніше, 18 квітня, курс криптовалюти Bitcoin обвалився до 52 тисяч доларів з позначки близько 60 тисяч доларів за один Bitcoin. Обвал стався всього за 15 хвилин під час азіатської сесії торгів.

Нагадаємо, найвища ціна, яку вдалося досягти біткойну за весь час - 64 829 доларів.