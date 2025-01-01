Bitcoin може зрости ще вдвічі протягом 2025 року

Протягом 2024 року Bitcoin зріс більш ніж удвічі. Однак є ймовірність, що його ціна продовжить рости й в цьому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На початку цього місяця найбільша та найвідоміша у світі криптовалюта досягла 100 000 доларів. Однак, на думку аналітиків, у 2025 році ціни на Bitcoin піднімуться ще більше ніж протягом минулого.

"Ми як і раніше переконані, що 100 000 доларів - це не остаточна віха. Ми очікуємо, що біткойн досягне максимуму циклу у 200 000 доларів наприкінці 2025 року", - написали аналітики брокерської компанії Bernstein.

Брокерська компанія заявила, що, на їхню думку, Bitcoin має потенціал стати головним активом нового часу, поступово замінивши золото протягом наступного десятиліття.

Вони також вважають, що криптовалюта стане важливою частиною інституційного розподілу активів і стандартом для корпоративного управління казначейством.