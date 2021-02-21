Биткойн превысил отметку в 58 тысяч долларов, очередной исторический показатель

Биткойн резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в 20 тысяч долларов, державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.

Криптовалюта растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.