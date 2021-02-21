Біткойн перевищив відмітку в 58 тисяч доларів, черговий історичний показник

Біткойн різко прийшов в рух у другій половині грудня 2020 року. 16 грудня криптовалюта оновила історичний максимум у 20 тисяч доларів, тримався з 2017 року. З тих пір вона активно зростає.

Криптовалюта зростає на тлі підйому на світових фінансових ринках. Інвестори вкладаються в надії на додаткову фінансову допомогу, яка повинна вивести найбільшу економіку світу з спаду, викликаного коронавірусом. Президент Джо Байден просуває свій план зі стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів.