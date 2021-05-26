Биткойн снова поднялся выше 40 тысяч долларов

Тем не менее, биткойн упал на 30% в этом месяце и потерял более 37% с рекордного максимума в 65 000 долларов, достигнутого в апреле. Однако в этом году он вырос более чем на 40%.

Среди драйверов недавнего спада биткойна были опасения по поводу запретов в Китае в отношении развивающегося сектора, а также опасения по поводу воздействия на окружающую среду производства биткойнов, энергоемкого процесса, известного как майнинг.

На прошлой неделе биткойн на очень волатильных торгах упал до 30 066 долларов, это самый низкий показатель с января

Кроме того, северный регион Китая, Внутренняя Монголия, усилил кампанию против майнинга криптовалюты во вторник, опубликовав проект правил по искоренению бизнеса через несколько дней после того, как Пекин пообещал принять жесткие меры против производства и торговли биткойнами.