Биткойн снова поднялся выше 40 тысяч долларов после резкого обвала
Биткойн в четверг, 20 мая, восстановил часть утраченных позиций. Самая популярная криптовалюта поднялась на 10% выше 40 000 долларов после падения на 14% накануне.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Рост произошел после того, как известные сторонники криптовалюты, такие как Кэти Вуд из Ark Invest и Илон Маск из автопроизводителя Tesla, заявили о своей поддержке. Вуд сказала в интервью Bloomberg, что она все еще придерживается своего прогноза для биткойна в 500 тысяч долларов. Маск повторил, что Tesla сохраняет свои вложения в биткойны.
"Люди считают это моментом покупки на спаде, и многие считают это последним шансом купить биткойны дешево", - сказал Рууд Фельткамп, исполнительный директор Cryptohopper. По его словам, следующие несколько месяцев покажут, продолжится движение вверх или это начало конца роста.
В среду, 19 мая, последним катализатором падения стало заявление органов финансовой индустрии Китая, запрещающее использование криптовалют для платежей и расчетов и запрещающее организациям предоставлять связанные с криптовалютами продукты или услуги обмена между криптовалютами и юанями или иностранной валютой.
Но до этого биткойн уже почти неделю находился под давлением после серии твитов Маска, в основном отказа от Tesla принимать биткойны в качестве оплаты.
Аналитики считают, что потрясения еще не закончились.
"Я сомневаюсь, что у нас будет шанс перевести дух или нас ждет еще большая нестабильность", - сказал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований брокерской компании Pepperstone в Мельбурне.
Уэстон указал на то, что криптовалютные позиции на сумму 9,13 млрд долларов были ликвидированы на биржах в течение 24 часов, а общий объем транзакций составил 532 млрд долларов.
По словам трейдеров, спад вынудил некоторых инвесторов закрыть позиции с кредитным плечом в производных криптовалютах, что привело к дальнейшему падению цен и опустило цифровые активы в более низкий торговый диапазон.
Напомним, биткойн 19 мая упал ниже отметки в 40 000 долларов до минимума за 3,5 месяца. Падение произошло после того, как Китай ввел новые ограничения на транзакции с криптовалютами.
До этого биткойн просел после серии твитов основателя Tesla Илона Маска, который заявил, что компания не будет принимать его для оплаты.