Биткойн снова поднялся выше 40 тысяч долларов после резкого обвала

Биткойн в четверг, 20 мая, восстановил часть утраченных позиций. Самая популярная криптовалюта поднялась на 10% выше 40 000 долларов после падения на 14% накануне.

Рост произошел после того, как известные сторонники криптовалюты, такие как Кэти Вуд из Ark Invest и Илон Маск из автопроизводителя Tesla, заявили о своей поддержке. Вуд сказала в интервью Bloomberg, что она все еще придерживается своего прогноза для биткойна в 500 тысяч долларов. Маск повторил, что Tesla сохраняет свои вложения в биткойны.

"Люди считают это моментом покупки на спаде, и многие считают это последним шансом купить биткойны дешево", - сказал Рууд Фельткамп, исполнительный директор Cryptohopper. По его словам, следующие несколько месяцев покажут, продолжится движение вверх или это начало конца роста.

В среду, 19 мая, последним катализатором падения стало заявление органов финансовой индустрии Китая, запрещающее использование криптовалют для платежей и расчетов и запрещающее организациям предоставлять связанные с криптовалютами продукты или услуги обмена между криптовалютами и юанями или иностранной валютой.

Но до этого биткойн уже почти неделю находился под давлением после серии твитов Маска, в основном отказа от Tesla принимать биткойны в качестве оплаты.

Аналитики считают, что потрясения еще не закончились.

"Я сомневаюсь, что у нас будет шанс перевести дух или нас ждет еще большая нестабильность", - сказал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований брокерской компании Pepperstone в Мельбурне.

Уэстон указал на то, что криптовалютные позиции на сумму 9,13 млрд долларов были ликвидированы на биржах в течение 24 часов, а общий объем транзакций составил 532 млрд долларов.

По словам трейдеров, спад вынудил некоторых инвесторов закрыть позиции с кредитным плечом в производных криптовалютах, что привело к дальнейшему падению цен и опустило цифровые активы в более низкий торговый диапазон.