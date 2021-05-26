Біткойн знову піднявся вище 40 тисяч доларів

Тим не менш, біткойн впав на 30% в цьому місяці і втратив більше 37% з рекордного максимуму в 65 000 доларів, досягнутого у квітні. Однак цього року він виріс більш ніж на 40%.

Серед драйверів недавнього спаду біткойнов були побоювання з приводу заборон в Китаї щодо сектора, що розвивається, а також побоювання з приводу впливу на навколишнє середовище виробництва біткойнов, енергоємного процесу, відомого як майнінг.

Минулого тижня біткойн на дуже волатильних торгах впав до 30 066 доларів, це найнижчий показник з січня

Крім того, північний регіон Китаю, Внутрішня Монголія, посилив кампанію проти майнінгу криптовалюти у вівторок, опублікувавши проект правил щодо викорінення бізнесу через кілька днів після того, як Пекін пообіцяв вжити жорстких заходів проти виробництва і торгівлі біткойнами.