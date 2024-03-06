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Біткойн обвалився після досягнення рекордного максимуму

США, Середа 06 березня 2024 09:29
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Біткойн обвалився після досягнення рекордного максимуму Фото: Біткойн обвалився після історичного максимуму (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн 5 березня досяг максимуму в 69 202 доларів, перевищивши рекордний пік листопада 2021 року. Потім він змінив курс і впав приблизно на 7% до 63 400 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зростанню біткойна сприяли вливання грошей інвесторами в криптопродукти, що торгуються на спотовій біржі США, і перспектива того, що глобальні процентні ставки можуть впасти.

Деякі експерти вважають, що останнє стрімке ралі криптовалюти може мати більше підстав, ніж у 2021 році, оскільки все більше інституційних інвесторів вкладають довгострокові гроші, які можуть допомогти токену зберегти свої високі рівні цього разу.

Майже 160% зростання біткойна з жовтня, з яких 44% припало тільки на лютий, різко контрастує з 2022 роком, коли ринок поринув у 18-місячну крипто-зиму, охоплену низкою гучних корпоративних банкрутств і скандалів.

Чисті потоки в 10 найбільших спотових біткойн-фондів США досягли 2,2 млрд за тиждень, що закінчився 1 березня, з яких понад 2 млрд доларів надійшло в iShares Bitcoin Trust компанії BlackRock.

"Біткойн, по суті, йшов вгору протягом кількох днів", - сказав Стів Сосник, головний стратег Interactive Brokers, зазначивши, що "це нормально бачити невелику фіксацію прибутку, коли якийсь актив" росте так швидко.

Причини стрибка

Крім попиту з боку ширшого кола інвесторів, біткойн і криптовалюта в цілому отримали імпульс від перспективи зниження Федеральною резервною системою відсоткових ставок у США, що часто спонукає інвесторів перенаправляти капітал в активи, які є більш прибутковими або більш волатильними.

"Одна частина (ралі біткойнів) пов'язана з в цілому позитивним настроєм щодо ризику в цілому", - сказав Елвін Тан із RBC.

Зокрема, цього року інвестори скуповували криптовалюти, технологічні акції з мега-капіталізацією та корпоративні облігації інвестиційного рівня.

Золото 5 березня також досягло рекордного рівня, піднявшись вище 2100 доларів за унцію на тлі ралі, викликаного зростаючими ставками на зниження процентної ставки в США в червні.

"(Криптовалюти) зараз використовуються як альтернатива золоту, коли ринки прагнуть застрахуватися від збільшених ризиків і вищих відсоткових ставок", - сказав Стюарт Коул, головний економіст Equiti Capital. "Тому не дивно, що я думаю, що коли ви бачите зростання цін на золото, криптовалюти роблять те саме".

Аналітики кажуть, що біткойн також отримав вигоду напередодні квітневого так званого скорочення вдвічі - процесу, що відбувається кожні чотири роки, в ході якого швидкість випуску токенів скорочується вдвічі разом із винагородами, які надають майнери. Пропозиція біткойнів обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто.

Незважаючи на свою нещодавню популярність, для багатьох інвесторів біткойн просто надто волативний і йому не вистачає реального застосування, щоб бути чимось іншим, крім спекулятивного активу.

Ризикований актив

Зазначимо, біткойн - вкрай нестабільний та ризикований актив. Протягом дня його вартість може змінюватись більш ніж на 10%.

НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом. Як зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики".

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