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Маск первоапрельским твитом поднял стоимость криптовалюты Dogecoin на 20%

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 15:01
Маск первоапрельским твитом поднял стоимость криптовалюты Dogecoin на 20% Фото: Илон Мак отправил стоимость криптовалюты на Луну (tesla.com)
Автор: Александр Белоус

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что намерен отправить Dogecoin на Луну. Криптовалюта должна отправиться в космический полет в буквальном смысле.

Об этом Маск написал в Twitter.

По его словам, "настоящий Dogecoin будет отправлен на настоящую Луну".

После публикации Маска стоимость криптовалюты на бирже Binance в течение получаса выросла на 20% до 0,062 долларов.

Маск первоапрельским твитом поднял стоимость криптовалюты Dogecoin на 20%

Ранее Маск неоднократно делал заявления в Twitter, которые существенно влияли на стоимость криптовалют.

В частности, в конце января Маск добавил тег #bitcoin на своей странице профиля в Twitter, что привело к росту биткойна в этот день.

Один из инвесторов компании Tesla уже подал иск в суд на главу копании Илона Маска из-за его публикаций в социальной сети Twitter.

По мнению истца, "странные" твиты Маска подвергают компанию риску убытков и роста долговой нагрузки. Он также считает, что они нарушают существующую договоренность с Комиссией по ценным бумагам США о том, что его активность в соцсетях должна быть "предварительно одобрена".

Криптовалюта Dogecoin была основана в 2013 году на существующей криптовалюте Luckycoin, которая в свою очередь была основана на Litecoin, которая основана на биткойне.

Отметим, 1 апреля во всем мире отмечается День смеха, когда принято дурачить людей невероятными сообщениями.

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