Біткойн досяг позначки 62,5 тисячі доларів. Це новий рекорд

Вартість кріптовалюти біткойн станом на 13 квітня 2021 року досягла позначки 62,5 тисячі. Це новий історичний рекорд для біткойна.

Згідно з даними біржі, в ході торгової сесії біткойн виріс майже на 3% і станом на 11:21 за київським часом досяг позначки 62,513 доларів. Таким чином, вартість кріптовалюти оновила історичний максимум.

Зазначимо, 10 квітня біткойн зробив спробу досягти нового історичного максимуму, але ріст був зупинений на позначці 61,600 доларів. Цього року найбільша в світі криптовалюта виросла в ціні більш ніж удвічі на тлі зростаючого визнання її в якості інвестиції та засобу платежу, а також оскільки інвестори шукають високоприбуткові активи з низькими процентними ставками.