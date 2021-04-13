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Біткойн досяг позначки 62,5 тисячі доларів. Це новий рекорд

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 11:39
Біткойн досяг позначки 62,5 тисячі доларів. Це новий рекорд Фото: біткойн побив свій рекорд вартості (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Вартість кріптовалюти біткойн станом на 13 квітня 2021 року досягла позначки 62,5 тисячі. Це новий історичний рекорд для біткойна.

Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Згідно з даними біржі, в ході торгової сесії біткойн виріс майже на 3% і станом на 11:21 за київським часом досяг позначки 62,513 доларів. Таким чином, вартість кріптовалюти оновила історичний максимум.

Зазначимо, 10 квітня біткойн зробив спробу досягти нового історичного максимуму, але ріст був зупинений на позначці 61,600 доларів. Цього року найбільша в світі криптовалюта виросла в ціні більш ніж удвічі на тлі зростаючого визнання її в якості інвестиції та засобу платежу, а також оскільки інвестори шукають високоприбуткові активи з низькими процентними ставками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародна платіжна система PayPal запускає розрахунки криптовалютами. Поки що така можливість доступна тільки в США.

Відзначимо, в квітні засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск жартівливим твітом різко підвищив курс кріптовалюти Dogecoin.

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