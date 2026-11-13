Біткоїн уперше з серпня впав нижче 70 тисяч доларів: що відбувається з крипторинком

Криптовалютний ринок продовжує втрачати позиції на тлі погіршення настроїв інвесторів. Найбільша цифрова валюта подешевшала до мінімального рівня за кілька місяців, а падіння торкнулося й інших популярних криптоактивів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У п’ятницю, 13 листопада, вартість біткоїна вперше із серпня опустилася нижче позначки 70 тисяч доларів. Під час торгів криптовалюта подешевшала на 5,4% – до 67 628 доларів. Це найнижчий показник із 19 серпня.

Падіння продовжилося після того, як у четвер цифровий актив втратив ще 3,8% вартості. Загалом за два дні його ціна знижувалася на 9%. Згодом біткоїн частково відіграв втрати й станом на 7:30 за лондонським часом торгувався поблизу 69 тисяч доларів.

Під час розпродажу інвестори також масово закривали позиції. За даними CoinGlass, за 24 години ліквідували довгі позиції на криптовалютному ринку приблизно на 1,5 млрд доларів. Примусовий продаж активів трейдерами, які використовували кредитне плече, додатково посилив падіння.

За словами трейдера деривативами маркетмейкера AQC Tech Шона Макналті, після того, як біткоїн опустився нижче 70 тисяч доларів, примусово закрили довгі позиції з кредитним плечем більш ніж на 1 млрд доларів. Це спричинило додатковий тиск на ринок.

Інша велика криптовалюта – Ethereum – також подешевшала. Її вартість під час торгів знижувалася на 6%, знову опустившись нижче 2 тисяч доларів.

Чому дешевшають криптовалюти

Однією з причин падіння крипторинку стали побоювання щодо інфляції та подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи США.

Високі ціни на нафту та стійке зростання споживчих цін посилили очікування, що американський центробанк може продовжити підвищувати відсоткові ставки. Це створює додатковий тиск на криптовалюти та інші ризикові активи.

За даними Bloomberg, цього тижня оприлюднили показники інфляції у США за жовтень. Базовий індекс споживчих цін, який не враховує продукти харчування та енергоносії, зріс на 0,3% порівняно з попереднім місяцем. Показник перевищив прогнози аналітиків уже третій місяць поспіль.

Загальна споживча інфляція становила 0,4%. Зокрема, дорожчали товари та послуги першої необхідності.

Операційний директор криптобіржі BTSE Джефф Мей зазначив, що якщо Федеральна резервна система підвищить ставку на 50 базисних пунктів замість очікуваних 25, біткоїн та інші криптовалюти можуть продовжити дешевшати.

Співзасновник маркетмейкера GSR Річ Розенблюм також пов’язує тиск на крипторинок із волатильністю в секторі штучного інтелекту та зміцненням долара США. За його словами, на настрої інвесторів додатково вплинули високі показники інфляції та зміни в керівництві Nvidia.

Інвестори виводять гроші з біткоїн-фондів

Додатковим чинником тиску стало скорочення інституційних інвестицій. Протягом останніх двох тижнів великі покупці відступали від вкладень у біткоїн.

Зокрема, із 30 жовтня чистий відтік коштів зі спотових біржових фондів на біткоїн, зареєстрованих у США, перевищив 2,5 млрд доларів.

На ситуацію також впливають очікування посилення регуляторного контролю за криптовалютною індустрією у США. Після проміжних виборів до Конгресу, на яких демократи здобули більшість в обох палатах, учасники ринку очікують посилення уваги регуляторів до галузі.

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