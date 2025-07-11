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Біткоїн оновив новий історичний максимум

Фото: Біткоїн зріс до 116 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Криптовалюта Bitcoin побила черговий історичний рекорд. Її вартість перевищила 116 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance.

Згідно з даними торгів на біржі, вартість Bitcoin становила близько 116 069 доларів. Вона зросла більш ніж на 4%.

Примітно, що ціна Ethereum також зросла на понад 7%, - до 2965. Інші криптовалюти теж показують зростання.


Рекордні курси Bitcoin

У травні вартість Bitcoin на біржі перевищила рекордні 109 тисяч доларів. Такий максимум було досягнуто після того, як у травні спотові біржові фонди поглинули 3,6 млрд доларів чистого припливу.

Незадовго до цього криптовалюта вперше за кілька місяців подолала позначку в 100 тисяч доларів. Вона продемонструвала зростання більш ніж на 3% за один день.

Останніми днями Bitcoin також показував стабільне зростання. 10 червня криптовалюта зросла в ціні до 111 тисяч доларів, а напередодні її вартість була ще вищою.

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