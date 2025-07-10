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Вартість Bitcoin сягнула рекордних 112 тисяч доларів: скільки коштує зараз

Четвер 10 липня 2025 07:45
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Вартість Bitcoin сягнула рекордних 112 тисяч доларів: скільки коштує зараз Фото: криптовалюта Bitcoin (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Криптовалюта Bitcoin б'є рекорди вартості та зросла до 111 тисяч доларів. Напередодні її вартість була ще вищою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance.

Так, станом на 07:00 ранку за Київським часом, за даними торгів на біржі, вартість Bitcoin становила близько 111 тис. доларів.

Вартість Bitcoin сягнула рекордних 112 тисяч доларів: скільки коштує зараз

Зазначимо, що близько півночі в ніч на 10 липня, вартість Bitcoin сягнула 112 тисяч доларів.

Нагадаємо, у другій половині травня вартість Bitcoin на біржі перевищила рекордні 109 тисяч доларів.

Перед цим криптовалюта встановила інший рекорд уперше за кілька місяців подолала позначку в 100 тисяч доларів, продемонструвавши зростання на понад 3% за один день.

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