Вартість Bitcoin сягнула рекордних 112 тисяч доларів: скільки коштує зараз

Криптовалюта Bitcoin б'є рекорди вартості та зросла до 111 тисяч доларів. Напередодні її вартість була ще вищою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance.

Так, станом на 07:00 ранку за Київським часом, за даними торгів на біржі, вартість Bitcoin становила близько 111 тис. доларів.

Зазначимо, що близько півночі в ніч на 10 липня, вартість Bitcoin сягнула 112 тисяч доларів.