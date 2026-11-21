Криптовалютный рынок переживает новый обвал: биткоин подешевел до уровня, которого не видели с сентября 2024 года. Инвесторы массово избегают рисковых активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По состоянию на 23:13 по восточному времени в пятницу (6:13 по киевскому времени в субботу) биткоин потерял 5,10% и стоил 55 830 долларов. Это самый низкий уровень с сентября 2024 года.

Ранее в ходе торгов криптовалюта подешевела на 3,57% - до 56 813,68 доллара. А еще до этого, в пятницу, цена впервые с июля опустилась ниже 60 тысяч долларов.

Почему падает биткоин

В последние дни криптовалютные рынки оказались под давлением нескольких факторов. Инвесторов беспокоит, смогут ли масштабные вложения в инфраструктуру искусственного интеллекта принести ожидаемую прибыль.

Дополнительную обеспокоенность вызывают рост стоимости заимствований и регуляторные риски в США после победы демократов на промежуточных выборах. Среди факторов, оказавших влияние на настроения рынка, Reuters также называет уход генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Негативные настроения охватили не только криптовалюты. Основные фондовые индексы США приближались к резчайшему недельному падению с апреля 2025 года. Тогда рынки резко отреагировали на объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины в рамках так называемого "Дня освобождения".

Что предшествовало

Напомним, в ноябре биткоин уже несколько раз обновлял минимумы. 13 ноября его стоимость впервые с августа опустилась ниже 70 тысяч долларов, а за два дня криптовалюта потеряла около 9%.

Дополнительным источником нестабильности для крипторинка стал масштабный излом биржи Binance в конце октября.