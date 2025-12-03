Bitcoin злетів до 94 000 доларів після двотижневого падіння: що чекає крипторинок

Bitcoin відновився до позначки 94 000 доларів, досягнувши двотижневого максимуму після тривалого падіння, однак аналітики попереджають, що настрої на крипторинку залишаються крихкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Так, ціна першої криптовалюти підскочила на 2,5% до приблизно 93 900 доларів, що стало найвищим показником з 17 листопада.

Інші провідні токени, зокрема Ether, також демонстрували незначне зростання.

Попри позитивну тенденцію на ринку, експерти застерігають, що ситуація залишається нестійкою після сильного обвалу, який розпочався на початку жовтня, через кілька днів після того, як Bitcoin встановив рекорд понад 126 000 доларів. З того часу сумарна капіталізація криптовалютного ринку впала більш ніж на 1 трильйон доларів.

Наразі великої кількості покупців немає, а настрої інвесторів залишаються крихкими.

Як один із барометрів довіри учасників ринку, аналітики відзначають, що 12 біржових фондів США, орієнтованих на Bitcoin, зафіксували лише 59 млн доларів притоку коштів у вівторок - цей показник вважається слабким.

При цьому тиждень розпочався із волатильності: у понеділок ціни на токени впали після заяв CEO Strategy Inc. Фонг Ле про можливий продаж Bitcoin для погашення боргів. Пізніше компанія оголосила про створення резерву в 1,4 млрд доларів, щоб мати готові кошти.

У вівторок ціни на Bitcoin відновилися після повідомлень про плани голови SEC Пола Аткінса щодо "інноваційного винятку" для компаній цифрових активів, а також рішення Vanguard Group дозволити торгівлю ETF та фондами, що переважно утримують криптовалюти, на своїй платформі.

Нове зростання призвело до ліквідації близько 400 млн доларів коротких позицій на всіх токенах протягом останніх 24 годин.

Експерти наголошують, що нинішнє зростання поки що є лише "ралі полегшення", адже криптовалютний ринок все ще нестійкий і вразливий до новин та регуляторних рішень. Однак для інвесторів, які ще не входили на ринок, це може стати зручною точкою для покупки.