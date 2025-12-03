Bitcoin взлетел до 94 000 долларов после двухнедельного падения: что ждет крипторынок

Bitcoin восстановился до отметки 94 000 долларов, достигнув двухнедельного максимума после длительного падения, однако аналитики предупреждают, что настроения на крипторынке остаются хрупкими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Так, цена первой криптовалюты подскочила на 2,5% до примерно 93 900 долларов, что стало самым высоким показателем с 17 ноября.

Другие ведущие токены, в частности Ether, также демонстрировали незначительный рост.

Несмотря на положительную тенденцию на рынке, эксперты предостерегают, что ситуация остается неустойчивой после сильного обвала, который начался в начале октября, через несколько дней после того, как Bitcoin установил рекорд более 126 000 долларов. С тех пор суммарная капитализация криптовалютного рынка упала более чем на 1 триллион долларов.

Сейчас большого количества покупателей нет, а настроения инвесторов остаются хрупкими.

Как один из барометров доверия участников рынка, аналитики отмечают, что 12 биржевых фондов США, ориентированных на Bitcoin, зафиксировали лишь 59 млн долларов притока средств во вторник - этот показатель считается слабым.

При этом неделя началась с волатильности: в понедельник цены на токены упали после заявлений CEO Strategy Inc. Фонг Ле о возможной продаже Bitcoin для погашения долгов. Позже компания объявила о создании резерва в 1,4 млрд долларов, чтобы иметь готовые средства.

Во вторник цены на Bitcoin восстановились после сообщений о планах председателя SEC Пола Аткинса по "инновационному исключению" для компаний цифровых активов, а также решение Vanguard Group разрешить торговлю ETF и фондами, преимущественно содержащими криптовалюты, на своей платформе.

Новый рост привел к ликвидации около 400 млн долларов коротких позиций на всех токенах в течение последних 24 часов.

Эксперты отмечают, что нынешний рост пока является лишь "ралли облегчения", ведь криптовалютный рынок все еще неустойчив и уязвим к новостям и регуляторным решениям. Однако для инвесторов, которые еще не входили на рынок, это может стать удобной точкой для покупки.