Bitcoin впав у ціні нижче 80 тисяч доларів: слідом пішли інші криптовалюти

Як пише видання, падіння відбулося на тлі низької ліквідності та обмеженого інтересу до купівлі. Це посилило обвал, внаслідок чого найбільша у світі криптовалюта втратила понад 30% своєї вартості.

Таким чином, у суботу опівдні Bitcoin впав у ціні на 7,1% до 78 159,41 доларів. Паралельно інші токени показали ще більш значні втрати. Криптовалюта Ethereum, яка є другим за величиною цифровим активом, втратила понад 10%, а Solana - понад 11%.

Якщо подивитися на біржу Binance, то обвал BTC там теж підтверджується.

"Згідно з даними CoinGecko, розпродаж призвів до зниження загальної вартості криптовалютного ринку приблизно на 111 млрд доларів за останні 24 години", - пише Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Coinglass, за той самий період було ліквідовано коротких і довгих позицій на суму близько 1,6 млрд доларів, більша частина яких припала на останні чотири години, здебільшого щодо Bitcoin і Ethereum.