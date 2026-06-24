Bitcoin впав нижче 60 тисяч. Що злякало ринок

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Bitcoin у середу впав нижче 60 тисяч доларів - ключового рівня підтримки, який тримався кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними CoinGlass, за останню добу було ліквідовано майже 800 млн доларів у криптовалютних довгих позиціях. Що налякало ринок Bloomberg пише про два ключові фактори. По-перше, ринок переоцінює стійкість фінансової моделі Strategy (колишня MicroStrategy) Майкла Сейлора – найбільшого корпоративного покупця Bitcoin. По-друге, роздрібні трейдери масово переключають капітал з криптовалюти на акції компаній зі штучним інтелектом. "Ринок переоцінює весь маховик MSTR та STRC", – заявив Шилян Тан, керуючий партнер Monarq Asset Management. Читайте також: Минус половина военного бюджета РФ: стали известны детали криптовалютных санкций Британии Що далі Падіння відбувається напередодні п'ятничного квартального закінчення терміну дії опціонів Bitcoin на суму близько 10 млрд доларів. За даними Deribit, це може спричинити ще різкіші стрибки ціни - як вгору, так і вниз.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Bitcoin вже падав до 60 тисяч доларів – тоді це був 16-місячний мінімум. Аналітики пояснювали обвал відтоком коштів з інституційних ETF та очікуванням жорсткішої монетарної політики ФРС.

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