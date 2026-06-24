Bitcoin упал ниже 60 тысяч. Что испугало рынок
Bitcoin в среду упал ниже 60 тысяч долларов – ключевого уровня поддержки, который держался несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным CoinGlass, за последние сутки было ликвидировано почти 800 млн долларов в криптовалютных длинных позициях.
Что испугало рынок
Bloomberg пишет о двух ключевых факторах. Во-первых, рынок переоценивает устойчивость финансовой модели Strategy (бывшая MicroStrategy) Майкла Сейлора – крупнейшего корпоративного покупателя Bitcoin.
Во-вторых, розничные трейдеры массово переключают капитал с криптовалюты на акции компаний с искусственным интеллектом.
"Рынок переоценивает весь маховик MSTR и STRC", – заявил Шилян Тан, управляющий партнер Monarq Asset Management.
Что дальше
Падение происходит в преддверии пятничного квартального окончания срока действия опционов Bitcoin на сумму около 10 млрд долларов.
По данным Deribit, это может вызвать еще более резкие скачки цены – как вверх, так и вниз.
Напомним, в феврале 2026 года Bitcoin уже падал до 60 тысяч долларов – тогда это был 16-месячный минимум.
Аналитики объясняли обвал оттоком средств из институциональных ETF и ожиданием более жесткой монетарной политики ФРС.
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