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Bitcoin упал ниже 60 тысяч. Что испугало рынок

23:15 24.06.2026 Ср
1 мин
Куда убегают деньги из крипторынка?
aimg Валерия Абабина
Bitcoin упал ниже 60 тысяч. Что испугало рынок Фото: Bitcoin упал ниже 60 тысяч долларов (Getty Images)
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Bitcoin в среду упал ниже 60 тысяч долларов – ключевого уровня поддержки, который держался несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным CoinGlass, за последние сутки было ликвидировано почти 800 млн долларов в криптовалютных длинных позициях.

Что испугало рынок

Bloomberg пишет о двух ключевых факторах. Во-первых, рынок переоценивает устойчивость финансовой модели Strategy (бывшая MicroStrategy) Майкла Сейлора – крупнейшего корпоративного покупателя Bitcoin.

Во-вторых, розничные трейдеры массово переключают капитал с криптовалюты на акции компаний с искусственным интеллектом.

"Рынок переоценивает весь маховик MSTR и STRC", – заявил Шилян Тан, управляющий партнер Monarq Asset Management.

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Что дальше

Падение происходит в преддверии пятничного квартального окончания срока действия опционов Bitcoin на сумму около 10 млрд долларов.

По данным Deribit, это может вызвать еще более резкие скачки цены – как вверх, так и вниз.

Напомним, в феврале 2026 года Bitcoin уже падал до 60 тысяч долларов – тогда это был 16-месячный минимум.

Аналитики объясняли обвал оттоком средств из институциональных ETF и ожиданием более жесткой монетарной политики ФРС.

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