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Bitcoin продовжує стрімко падати: скільки коштує зараз

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Середа 09 листопада 2022 18:16
Bitcoin продовжує стрімко падати: скільки коштує зараз Фото: Bitcoin продовжує стрімко падати (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 9 листопада, Bitcoin продовжив стрімко падати. Вперше з листопада 2020 року він опустився до 17 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на показники кріптобіржі Binance.

О 17:46 курс цифрової валюти опустився до позначки 16,997 доларів. Проте незабаром знову виріс і до 17:52 досяг 17,262 доларів.

Аналітики висловлюють думку, що виходячи із ситуації в цілому на глобальних ринках, відновлення цифрових активів може затягнутися і початися лише наприкінці 2023 року.

Bitcoin дешевшає вже третю торгову сесію поспіль. Цього ранку ціна вперше з 25 жовтня опустилася нижче 20 тисяч доларів за монету.

З початку року Bitcoin подешевшав у 2,3 рази, відступивши від рівня 46,2 тисячі доларів. Історичний рекорд у 69 тисяч доларів було досягнуто у листопаді минулого року, а з початку поточна ціна не підіймалася вище за 48 тисяч.

Найбільша у світі біржа криптовалют Binance підписала меморандум про купівлю FTX.com - підрозділу основного свого конкурента біржі FTX. Після цього просів весь криптовалютний ринок, оскільки з'ясувалося, що біржа FTX неплатоспроможна. Ціна Bitcoin потягла за собою весь ринок.

Нагадаємо, що у вівторок, 8 листопада, Bitcoin обвалився майже на 20%. Вперше з кінця вересня він опустився нижче 19 тисяч доларів.

Компанії, які допомагають спростити транзакції на ринку криптовалют, повинні зареєструватися в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), як і інші ринкові посередники, заявив агентства Гері Генслер.

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