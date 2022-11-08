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Bitcoin обвалився майже на 20 процентів

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Вівторок 08 листопада 2022 21:53
Bitcoin обвалився майже на 20 процентів Фото: Bitcoin обвалився майже на 20 процентів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 8 листопада, Bitcoin обвалився майже на 20%. Вперше з кінця вересня він опустився нижче 19 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на показники кріптобіржі Binance.

На найбільшій за обсягом торгів криптовалютами біржі Binance Bitcoin здешевшав на до 18,4 тисячі доларів. Криптовалюта опускається нижче за 19 тисяч доларів за монету вперше з кінця вересня.

Bitcoin дешевшає вже третю торгову сесію поспіль. Цього ранку ціна вперше з 25 жовтня опустилася нижче 20 тисяч доларів за монету.

З початку року Bitcoin подешевшав у 2,3 рази, відступивши від рівня 46,2 тисячі доларів. Історичний рекорд у 69 тисяч доларів було досягнуто у листопаді минулого року, а з початку поточна ціна не підіймалася вище за 48 тисяч.

Найбільша у світі біржа криптовалют Binance підписала меморандум про купівлю FTX.com - підрозділу основного свого конкурента біржі FTX. Після цього просів весь криптовалютний ринок, оскільки з'ясувалося, що біржа FTX неплатоспроможна. Ціна Bitcoin потягла за собою весь ринок.

Нагадаємо, що регулятор цінних паперів США створить два нових офіси для розгляду заявок, пов'язаних з криптоактивами і сектором медико-біологічних наук. Вони приєднаються до семи існуючих офісів відділу комісії з цінних паперів і бірж (SEC), який займається подачею корпоративних документів.

Компанії, які допомагають спростити транзакції на ринку криптовалют, повинні зареєструватися в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), як і інші ринкові посередники, заявив агентства Гері Генслер.

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